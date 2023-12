C’è anche Patrizia Russo – CEO di Marinisa Bag coinvolta nel progetto “Il cinema della parità”, un calendario per affrontare il tema della parità dei sessi sul luogo di lavoro in un modo innovativo. Dodici imprenditrici siciliane hanno scelto di ispirarsi alle pellicole cinematografiche più note che trattano il tema delle violenze e delle molestie sul luogo di lavoro realizzando un calendario che affronta i problemi della parità di genere. Queste donne coraggiose hanno messo in luce non solo la pervasività del problema ma anche la forza e la determinazione necessarie per combatterlo. Il calendario è stato realizzato con la collaborazione di Confapi Sicilia e sostenuto dall’associazione Spirituality in the Material. Per questo calendario – spiegano i rappresentanti Confapi-, abbiamo voluto dare voce a donne imprenditrici attingendo alla potenza del cinema come strumento di comunicazione culturale e sociale”. Diverse le aziende che hanno contribuito al progetto: Anna Sciortino per Area Manager Sicilia di Openjobmetis SpA, il notaio Chiara Conigliaro, Monica Capizzi Legale Rappresentante di Miriam Aresta – Marketing Manager di Agromonte Gabriella Casimirra – Socia Fondatrice Unique Patrizia Russo – CEO di Marinisa Bag Rosadea Fiorenza – Legale rappresentante di Gioielleria Fiorenza Platimiro Rosso Corallo Ilenia Di Martino – Antonella Blanco – Antonella Zacco – Sales di Punto Caldo Gluten Free Valentina Nicodemo – Marketing Manager di Azienda Vitivinicola Judeka Valeria Vallesi Cardillo – Imprenditrice Viddina Cake Party planner & Events Ilaria Sparacello – Legale Rappresentante di Pasticceria Sparacello Olga Spampinato – Marketing Manager di Soaplast Italian Driplines Manufacturer. È possibile acquistare il calendario in allegato con I Love Sicilia entro l’ultima settimana di dicembre.