Un nuovo gioiello dell’ospitalità si affaccia sulle coste della Sicilia. Il Terradamari Resort & Spa, parte della prestigiosa Tapestry Collection by Hilton, porta un concetto innovativo di lusso, benessere e autenticità nel cuore della splendida Marina di Modica. A pochi passi dal mare, con un design ispirato alla natura circostante, una cucina d’autore e gli altissimi standard qualitativi che contraddistinguono la celebre catena alberghiera, il Terradamari Resort & Spa si propone come la meta ideale per un’esperienza immersiva nel territorio siciliano.

Il Gruppo Minardo, che da tempo opera a Modica con strutture di alta classe, ha trasformato un ex ecomostro in un’oasi di lusso contemporaneo. Questa nuova creazione sorge su uno scheletro di una struttura incompiuta di oltre cinquant’anni fa, portando una profonda riqualificazione ambientale grazie all’impegno di Raimondo Minardo e alla visione innovativa della famiglia. “Questo resort è stato voluto dalla famiglia Minardo per far crescere l’offerta alberghiera nella Sicilia sud-orientale, un’area ricca di arte, storia, paesaggio e cultura enogastronomica”, spiega Felice Di Donato, Direttore Generale del resort.

La collaborazione con Hilton, e in particolare con la Tapestry Collection, che si distingue per l’autenticità dell’esperienza nei luoghi di destinazione, ha permesso di creare una struttura che riflette il legame con il territorio. A soli pochi passi dal mare e con una vista spettacolare sulla spiaggia di Marina di Modica, bandiera blu da quattro anni, il resort è la sintesi perfetta tra eleganza e armonia con l’ambiente naturale circostante.

Design e Architettura Sostenibile

L’architettura del Terradamari Resort & Spa si distingue per la sua sostenibilità e per un design che dialoga con il paesaggio. Ogni prospettiva è stata studiata per valorizzare il legame visivo con il mare, utilizzando strutture leggere, materiali eco-sostenibili e impianti ad energia rinnovabile. La scelta di un design che si distacca dai canoni tradizionali siciliani in favore di uno stile contemporaneo garantisce una perfetta fusione con l’ambiente, riducendo l’impatto ambientale e garantendo un’alta efficienza energetica.

Esperienze di Benessere

Il cuore pulsante del resort è la Ciatu Sicilian Spa, un centro wellness di circa mille metri quadrati dove gli ospiti possono ritrovare il loro equilibrio grazie a trattamenti estetici e olistici non invasivi. Con una piscina riscaldata, una sauna, bagno turco e una sala massaggi, la spa offre anche trattamenti avanzati con tecnologie all’avanguardia per un’esperienza di totale rilassamento.

Un Soggiorno All’insegna del Relax

Le 39 camere del resort sono tutte affacciate sul mare, progettate per garantire il massimo del comfort e del benessere. Ogni ambiente è studiato per fondersi con la natura circostante, con tonalità ispirate ai colori delle dune e del mare siciliano. Le camere sono equipaggiate con vasche Jacuzzi e tutte le comodità necessarie per un soggiorno all’insegna del lusso e del relax.

Gastronomia e Tradizione

Il ristorante “A Truvatura”, che richiama le antiche leggende della Sicilia, offre una proposta gastronomica unica che fonde la tradizione siciliana con l’innovazione contemporanea. Gli chef Carmelo Buoncuore e Accursio Craparo, quest’ultimo stellato Michelin, portano in tavola il meglio della cucina locale, utilizzando ingredienti freschi a km 0 e prodotti tipici siciliani come il cioccolato di Modica, le arancine e i ravioli modicani, tutti reinterpretati in chiave moderna.

Un Resort che Sostiene il Territorio

Oltre ad offrire un’esperienza esclusiva ai propri ospiti, il Terradamari Resort & Spa è impegnato anche a supportare l’economia locale, utilizzando solo maestranze locali e coinvolgendo gli istituti professionali per dare opportunità ai giovani del territorio. La struttura, infatti, rappresenta anche un punto di riferimento per lo sviluppo sociale e culturale della zona, offrendo stage retribuiti e formazione in ambito turistico.

Scoprire la Sicilia

Il resort non è solo un luogo di relax, ma anche un punto di partenza per esplorare le meraviglie della Sicilia sud-orientale. Gli ospiti possono usufruire di tour guidati nei siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, tra cui Modica, Scicli, Noto e il barocco siciliano. Inoltre, sono disponibili esperienze enogastronomiche, degustazioni di vini e attività all’aperto per scoprire la natura incontaminata che circonda il resort.

Il Terradamari Resort & Spa è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di lusso, benessere e autentica connessione con la natura e la cultura siciliana, il tutto in un angolo di paradiso tra mare, storia e tradizione.

Per informazioni e prenotazioni:

Terradamari Resort & Spa

Lungomare Regilione, 97015 Marina di Modica RG

Telefono: 0932 242580

