In occasione della Festa della Donna, il Centro Commerciale Città dei Templi ha deciso di celebrare le donne con un toccante video che ritrae le donne protagoniste della forza lavoro del centro. Un tributo alla loro libertà di pensiero e di azione, che evidenzia il loro ruolo fondamentale non solo nell’ambito lavorativo, ma anche come pilastri di energia e determinazione.

Il video, che verrà condiviso tramite i canali ufficiali del centro, vuole essere un messaggio di empowerment, un riconoscimento per tutte le donne che contribuiscono quotidianamente al successo e al dinamismo del Centro Città dei Templi.

Un’iniziativa che sottolinea come la parità di genere e la valorizzazione del ruolo femminile siano al centro delle azioni del centro commerciale. Un piccolo gesto che vuole dare risalto all’importanza di ogni singola donna, raccontando le loro storie attraverso le immagini e i volti che animano ogni giorno il cuore pulsante del centro.

