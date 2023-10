Il successo della campagna di tesseramento di Fratelli d’Italia è stato un trionfo del lavoro di squadra e del coinvolgimento di molti. È un risultato storico che ha lasciato senza parole molti esponenti del partito, dimostrando la forza della base e la crescita costante di Fratelli d’Italia. Tra i protagonisti di questo straordinario successo figura il consigliere comunale e assessore al comune di Agrigento, Gerlando Piparo. Non solo Piparo, ma anche il comune di Agrigento vanta la presenza di altri due assessori provenienti da Fratelli d’Italia, Costantino Ciulla, assessore alla cultura, e Gioacchino Alfano, assessore alla pubblica istruzione. Poi ci sono consiglieri comunali, Simone Gramaglia, Claudia Alongi, coordinatori e quadri dirigenti a diversi livelli.

Un fenomeno del genere non aveva precedenti: oltre 4000 nuovi tesseramenti sono stati registrati dal partito di Fratelli d’Italia nella provincia di Agrigento. Il record è una testimonianza della crescita del partito in questa regione, grazie anche all’elezione all’Ars dell’on. Giusi Savarino di FdI.

Savarino ha commentato: “Un risultato del genere non si era mai visto prima. È una risposta importante che ben evidenzia quanto il partito sia in crescita nell’agrigentino. Merito di una leader, Giorgia Meloni, credibile nel suo ruolo istituzionale, in Europa e nel mondo. E merito di un’azione di Governo che i cittadini sentono vicina ai propri bisogni e reattiva rispetto alle proprie esigenze.”

La deputata ha continuato sottolineando che “il successo nella campagna di tesseramento è sintomo di una crescente voglia di partecipazione e coinvolgimento politico, alimentata da una leadership forte e da una politica orientata al benessere del Paese.”

Savarino ha ringraziato i vecchi militanti “per aver creduto fin dall’inizio nel progetto di Fratelli d’Italia”, ma ha anche esteso un caloroso benvenuto a tutti coloro che si sono avvicinati al partito per la prima volta, evidenziando il desiderio di una nuova generazione di impegnarsi nella buona politica.

Si aprono ora le porte per la nuova stagione congressuale, con eventi locali e provinciali promossi dal partito per dare voce a una classe dirigente locale dinamica e piena di entusiasmo. L’entusiasmo palpabile ad Agrigento e in Sicilia è un motivo di orgoglio e di grande speranza per il futuro di Fratelli d’Italia.