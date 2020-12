Un prezioso pianoforte per il Teatro Pirandello

AGRIGENTO. Il pianoforte di un quarto di coda Zimmerman è finalmente in mostra nel Foyer del teatro Pirandello di Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè, durante un sopralluogo a villa Betania, lo aveva scoperto quasi in stato di abbandono. Lo ha fatto prendere e trasportare al teatro dove è stato sistemato con piccoli interventi di falegnameria e antitarme. Oggi è stato mostrato al sindaco in presenza dell’assessore Costantino Ciulla (che ha voluto provarlo) e della pianista Rita Capodicasa. Occorre ancora che venga accordato e per questo è stato chiamato Elio Jannuzzo. Quando sarà sistemata anche l’acustica, Rita Capodicasa farà una piccola esibizione per il sindaco, gli assessori e pochi ospiti, secondo le attuali disposizioni anti assembramento.