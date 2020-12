Pirandello al buio: il Consorzio turistico torna alla carica

PORTO EMPEDOCLE. Il consorzio turistico della Valle dei Templi torna a scrivere al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina per evidenziare, ancora una volta la situazione che si registra in via Roma. “Nel mese di agosto – scrivono i vertici del Consorzio – abbiamo sensibilizzato il sindaco a voler procedere a ripristinare l’ illuminazione della statua in bronzo, di via Roma, di quello che è stato ed è il più grande drammaturgo e scrittore al Mondo, Luigi Pirandello. “I tempi della burocrazia – risponde il sindaco Carmina – sono lenti. Abbiamo fatto fare un preventivo. Il costo sarà di 2800 euro. Ora dobbiamo trovare la copertura finanziaria. Mi auguro che oltre alle critiche il Consorzio possa sostenerci”.