Un papà scrive al sindaco: difficile far crescere i miei figli in questo degrado (VIDEO)

Da tempo i residenti della via Toniolo, ad Agrigento, segnalano il degrado ingienico-sanitario in cui vivono: rifiuti sparsi per terra, strada sporca dove lo spazzamento pare un miraggio e odori poco gradevoli. Un residente della zona ha scritto al sindaco Miccichè e al comandante della polizia Municipale, Di Francesco per chiedere “una rapida soluzione alla pulizia e al ripristino del decoro urbano della via Toniolo dove il pattume ha raggiunto un livello indicibile – si legge nella lettera- e dove alcuni individui continuano indisturbati a gettare i rifiuti come se si trattasse di una discarica. Nel video lo stato di fatto che per altro si riferisce a circa 3 settimane fa, mentre oggi ovviamente la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Sollecito, invito, esorto i dirigenti dei settori in causa e il comandante della polizia municipale a ripristinare i luoghi e allo stesso tempo a procedere a controlli serrati e sanzionare chi non rispetta le regole. Pago regolarmente tutte le tasse e cerco di far crescere i mie figli inculcando loro il rispetto delle regole e il rispetto degli altri, e mi viene veramente difficile dare una risposta quando chiedono perchè dobbiamo vivere circondati dalla spazzature, dalle feci dei cani che i loro padroni non raccolgono, dalle erbacce nelle aiuole, dalla mancanza di educazione nel parcheggiare l’auto e nella mancanza di spazi giochi per i bambini”.