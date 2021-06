Allarme movida nella Sicilia bianca

Sale l’allarme per la “mala movida” nella Sicilia bianca. A preoccupare la autorità sono i comportamenti di molte persone, soprattutto giovani, che la sera si lasciano andare a comportamenti incivili, che mettono a rischio l’incolumità delle persone. Da oggi non c’è più il coprifuoco, e le forze dell’ordine hanno aumentato l’allerta.

Già in questo fine settimana in tutta la Sicilia si sono registrati episodi di inciviltà e violenza, con schiamazzi e risse, zone dei centri storici che la domenica mattina sono piene di rifiuti della sera prima, con i residenti che protestano. Momenti di tensione, nella notte tra sabato e domenica, a Palermo e Messina. Anche ad Agrigento, in particolare nel lido di San Leone, l’attenzione rimane alta. Preoccupa la riapertura dei chioschi in spiaggia che spesso si trasformano in discoteche sulla spiaggia la notte. Attenzione alta anche nella zona del passeggio con bar, ristoranti e gelaterie nel mirino. Nelle ultime settimane a San Leone si sono verificate diverse risse.