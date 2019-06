Un open day per far conoscere alla città i servizi e le attività svolte da Caritas diocesana e dalla Fondazione Mondoaltro. È quanto si prefigge “Amunì – Festa del volontariato” che si terrà sabato 6 luglio 2019 alle ore 18.30 nella sede della Fondazione Mondoaltro, Ex Istituto Granata, con ingresso da Salita San Domenico 3.

«Come già da qualche anno – spiega Simona Vella referente per il volontariato – la Caritas Diocesana Agrigento e la Fondazione Mondoaltro, invitano i volontari, che ogni giorno regalano il loro tempo a servizio degli altri, ad un momento di festa per dire insieme “grazie” per il percorso fatto durante l’anno ed anche per condividere le esperienze vissute, le storie e i volti incontrati. Dalle ore 18.30 – prosegue Simona Vella – i servizi e le attività si presenteranno attraverso la testimonianza dei volontari che racconteranno la propria esperienza di servizio nelle diverse aree di intervento di Caritas/Fondazione Mondoaltro».

L’evento si concluderà con un apericena e un momento musicale.