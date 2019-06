Savarino: finalmente arriva il fondo salva imprese, sbocchiamo cantieri su SS 189 e 640

Finalmente arriva il fondo salva imprese.

Finalmente, dopo anni di interminabili lavori in corso, dopo mesi di stop a causa della crisi economica della cmc, con danni enormi per le nostre imprese siciliane creditrici per circa cento milioni, dopo innumerevoli riunioni, incontri, pressioni e continui rinviii, finalmente è stata accolta la nostra richiesta, sollecitata con forza dal Presidente Musumeci, di creare un fondo salvaimprese.

Con l’approvazione del dl crescita è stato istituito un fondo volto a garantire le nostre aziende siciliane creditrici della Cmc ed impegnate sui cantieri della Agrigento /Palermo e Agrigento / Caltanissetta, cantieri che adesso possono e devono riprendere.

Il mio impegno in difesa del territorio e delle nostre aziende siciliane , però, non finisce qui: continuerò a seguire la vicenda personalmente finché queste due strade non saranno collaudate e rese fruibili, strade di fondamentale importanza non solo per la mia provincia, ma per tutta la Sicilia.

Già nella prima metà di luglio avremo i vertici dell’Anas, della Cmc e delle imprese creditrici in Commissione, staremo loro con il fiato sul collo finché non finiranno i lavori!

Giusi Savarino, Presidente IV commissione Ars