“Accogliere vuol dire portare con sé l’altro, in un percorso di crescita comune e di condivisione.”

Agrigento – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l'”Istituto Comprensivo Agrigento Centro” dà il benvenuto a tutti gli studenti con un caloroso abbraccio e una programmazione speciale di attività di accoglienza. La dirigente dell’istituto, Rosellina Greco, ha condiviso la sua visione per l’anno a venire, ponendo l’accento sull’importanza dell’accoglienza e della condivisione.

“Accogliere vuol dire portare con sé l’altro, in un percorso di crescita comune e di condivisione,” ha sottolineato la dirigente.

Il tema centrale delle attività di accoglienza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria è il mare, mentre per la scuola secondaria di primo grado, il filo conduttore è il viaggio. Questi temi rappresentano la scuola come un vasto oceano di idee, pensieri, talenti, storie ed emozioni, dove l’apprendimento è un viaggio collettivo ed entusiasmante.

Quest’anno, l’istituto sta affrontando una sfida importante grazie ai finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Sta trasformando le aule in ambienti di apprendimento innovativi, basati sull’uso di strumenti tecnologici. Questa iniziativa mira a promuovere una didattica attiva e inclusiva, rafforzando al contempo le competenze digitali degli studenti. Inoltre, introduce gli studenti all’intelligenza artificiale e alla robotica educativa, preparandoli per le sfide del futuro.

L’impegno dell’istituto si estende anche all’ampliamento dell’offerta formativa, con un’attenzione particolare all’educazione europea, alla legalità, alla sostenibilità ambientale, alla lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione. La missione dell'”Istituto Comprensivo Agrigento Centro” è creare una scuola dinamica, che mette al centro gli studenti, promuovendo un forte senso di appartenenza e partecipazione, preparandoli per una cittadinanza consapevole e responsabile.

“Buon anno scolastico a tutti e … buon viaggio!” ha concluso la dirigente Rosellina Greco, augurando a tutti gli studenti un anno di apprendimento emozionante e ricco di scoperte.

Inizia così un nuovo capitolo all'”Istituto Comprensivo Agrigento Centro”, con l’entusiasmo di accogliere sfide e opportunità, pronti a condividere e a crescere insieme. 📚🌊🌍 #AgrigentoCentro #IstitutoComprensivo #NuovoInizio #Educazione