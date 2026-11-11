Anche la comunità di Favara si trova a gestire le ripercussioni della massiccia ondata di minacce via mail che stamattina ha investito l’intero territorio nazionale. Sulla delicata situazione che sta tenendo con il fiato sospeso centinaia di famiglie è intervenuto direttamente il sindaco, Antonio Palumbo, per fare il punto sulle operazioni di messa in sicurezza e delineare i prossimi passi per la ripresa delle attività didattiche. La macchina della sicurezza locale è scattata immediatamente non appena è stato diramato il livello di allerta.

«In seguito all’allarme bomba diramato in tutta Italia, anche a Favara le forze dell’ordine hanno disposto lo sgombero degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado», ha spiegato il primo cittadino, confermando l’evacuazione totale e immediata di tutti i plessi, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori. L’operazione, coordinata d’urgenza, ha visto lo svuotamento degli edifici in modo controllato per consentire l’accesso immediato ai reparti specializzati.

I Carabinieri della locale Tenenza si sono attivati tempestivamente per avviare le ispezioni stanza per stanza e cortile per cortile alla ricerca di eventuali anomalie. I primi riscontri, fortunatamente, sembrano escludere pericoli reali: «Le verifiche condotte dai carabinieri hanno finora dato esito negativo, ma proseguiranno nelle prossime ore per permettere un rientro a scuola in serenità domani», ha rassicurato Palumbo, evidenziando come i controlli andranno avanti fino a quando ogni singolo angolo delle strutture non sarà stato bonificato con certezza.

In un momento di forte apprensione collettiva, alimentato dal tam-tam mediatico e dalle chat dei genitori, il sindaco ha voluto lanciare un fermo messaggio di distensione, invitando la comunità alla responsabilità: «Voglio invitare tutti alla calma: l’attenzione sulla vicenda è massima ma non bisogna farsi prendere dal panico». Le lezioni, salvo diverse e successive comunicazioni che verranno eventualmente diffuse dal Comune, dovrebbero quindi riprendere regolarmente già da domani mattina.

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