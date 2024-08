Le strade con Michele Bellavia si separano. Compagno in oltre 200 telecronache per i canali nazionali della Lega Pallacanestro, collaboratore del giornale per la sezione basket e amico di lunga data, con cui il legame è nato a San Vito durante l’infanzia, Michele ora andrà ad allenare presso la Scuola Basket Arezzo, una società che si dedica alla crescita dei giovani, un settore in cui ha dimostrato di avere talento. Allenerà una squadra femminile e farà parte dello staff della prima squadra, che milita in Serie B. Bravo Michele, siamo felici per te e per il percorso che hai intrapreso. Siamo certi che ti prenderai le tue soddisfazioni. Grazie per essere stato un prezioso sostenitore del nostro progetto editoriale e un vero amico.

Il nostro augurio è che questa nuova avventura con la Scuola Basket Arezzo ti porti altrettante emozioni e successi. La tua passione e dedizione sono un esempio per tutti noi, e siamo certi che lascerai un segno anche in questa nuova sfida. Buona fortuna, Michele!