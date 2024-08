Tentato omicidio, la notte tra sabato e domenica, in piazza Kennedy a Joppolo Giancaxio. Un ventitreenne T.A., è stato ferito con un colpo di pistola all’addome. Tutto quanto sarebbe scaturito da un litigio per futili motivi con un coetaneo che sarebbe stato fermato dai carabinieri per essere interrogato. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sarebbe in gravi condizioni.