Una mattinata dedicata interamente al dono, alla vicinanza e alla condivisione. Nell’ambito del “Progetto Sorriso”, l’Inner Wheel Club di Agrigento ha promosso una straordinaria iniziativa di solidarietà che ha visto la partecipazione corale del Rotary Club, del Rotaract e dell’Interact. Una “carovana del cuore” che ha attraversato la città per portare un messaggio di speranza e gioia.

L’iniziativa, nella giornata di martedì 23 dicembre ha toccato tre luoghi simbolo della comunità agrigentina:

La “Casa della Speranza”: Dove i ragazzi hanno accolto i Club con entusiasmo, tra panettoni, dolci e il suono tradizionale delle cornamuse.

Il Residence “Santa Teresina”: Un momento di profonda commozione per gli anziani ospiti, allietati dalla presenza di Babbo Natale e dalle melodie pastorali. e l’Ospedale “San Giovanni di Dio”: La tappa più toccante si è

svolta nel reparto di Pediatria. Accolti dal Primario, Dott. Gramaglia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Asaro, i soci hanno distribuito regali e sorpresine ai piccoli pazienti, trasformando i corridoi ospedalieri in un luogo di festa.

Patrizia Di Giovanni Vitellaro, Presidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, ha commentato con emozione il successo della giornata:

“Vedere i sorrisi, le espressioni di gratitudine e lo stupore negli occhi dei bambini e dei nostri anziani ha gratificato profondamente ognuno di noi. Le melodie delle cornamuse hanno trasformato ogni ambiente in un luogo di festa, creando un’emozione coinvolgente che ha

unito mamme, piccoli pazienti e tutto lo staff ospedaliero.”

“Questa giornata fantastica conferma che l’amicizia, la solidarietà e la condivisione sono il regalo più prezioso che possiamo scambiarci in questo Santo

Natale. Come Inner Wheel, insieme alla famiglia del Rotary, Rotaract e Interact, abbiamo voluto testimoniare che l’unione d’intenti può davvero fare la differenza nel tessuto sociale della nostra Agrigento.”

L’evento si è concluso con un messaggio corale di auguri alla cittadinanza da parte di tutti i Club coinvolti, rinnovando l’impegno comune nel servire il prossimo e nel promuovere i valori della solidarietà universale.

