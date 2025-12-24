FestiValle Christmas raddoppia al Teatro Pirandello: il 27 dicembre seconda data e incasso in beneficenza

Raddoppia l’appuntamento al Teatro Pirandello per FestiValle Christmas, che dopo il sold out del 26 dicembreaggiunge una seconda data il 27 dicembre, confermando anche per questa serata la finalità benefica dell’iniziativa.

A spiegarne il senso e il valore è Fausto Savatteri, tra i promotori di FestiValle:

«Il primo traguardo è stato raggiunto per il 26 dicembre e, proprio grazie al tutto esaurito, ieri abbiamo aggiunto una seconda data, il 27 dicembre, al Teatro Pirandello. Anche in questo caso l’incasso sarà devoluto in beneficenza».

Un risultato che ha portato a una decisione concreta e immediata:

«Oggi l’associazione di promozione sociale FestiValle si è riunita in assemblea e abbiamo deliberato. Il primo obiettivo è stato centrato: doneremo all’ospedale di Agrigento, nello specifico al reparto di Neonatologia, un macchinario molto importante».

Si tratta di un bilirubinometro transcutaneo, uno strumento che consente la misurazione non invasiva della bilirubina nei neonati, fondamentale per il monitoraggio e la prevenzione delle patologie neonatali.

«È un piccolo grande traguardo – conclude Savatteri – che dimostra come la musica e la cultura possano trasformarsi in un aiuto concreto per il territorio».

📦 BOX | Beneficenza

FestiValle Christmas: musica che diventa cura – Grazie al sold out del 26 dicembre, FestiValle Christmas aggiunge una seconda data il 27 dicembre al Teatro Pirandello, confermando l’anima solidale dell’iniziativa.

L’intero incasso delle due serate sarà devoluto in beneficenza e consentirà l’acquisto di un bilirubinometro transcutaneo per il reparto di Neonatologia dell’ospedale di Agrigento, uno strumento essenziale per la misurazione non invasiva della bilirubina nei neonati. Un traguardo concreto che trasforma musica, partecipazione e tutto esaurito in un aiuto reale per la sanità del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp