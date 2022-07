Un libro su Matteo Messina Denaro:presentazione a Cammarata

La “Settimana della Cultura” in corso a Cammarata si arricchisce di un appuntamento di rilievo. Questa sera, 27 luglo,nel centro montano, in via Roma, Nicola Morra, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, presenta il libro “Matteo Messina Denaro latitante di Stato” del giornalista Marco Bova, presente all’evento assieme al sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, all’ex finanziere Carlo Pulici, protagonista di una incredibile vicenda e agli avvocati Baldassare Lauria e Giovanna Angelo. A seguire un dibattito moderato dal giornalista Gian Joseph Morici sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Come dicevamo si tratta di un interessante appuntamento nella settimana in cui a Cammarata si svolge una manifestazione che ha già stretto dei legami importanti. Siamo alla seconda edizione e possiamo dire che la “Settimana della Cultura” rappresenta per Cammarata un luogo d’incontro di rappresentanze provenienti da diverse parti del mondo. Per questo motivo non è esagerato affermare che Cammarata si trasforma nella città delle eccellenze locali e mondiali in cui prevale l’emozione di vedere, tra l’altro, il centro storico rigenerato. Si deve tutto al sindaco Giuseppe Mangiapane, al suo assessore alla Cultura Alfonso Di Piazza e alla Pro Loco con il presidente Salvo Albanese. Non solo musiche e canti quindi ma anche momenti che destano interesse come quello di oggi pomeriggio.La presentazione del libro di Bova, il cui titolo può apparire per certi versi inquietante da far riflettere, rappresenta un evento collaterale del quale si parlerà a lungo considerato l’argomento, presentazione che arriva nove giorni dopo l’ennesima commemorazione, la strage di via D’Amelio.