Un lavoratore in nero, e uno irregolare nel cantiere: denunciato imprenditore

Trovati un lavoratore “in nero”, e un altro irregolare, su un totale di quattro operai, presenti in un cantiere di contrada “Monte Grande”, a Palma di Montechiaro. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro, del Comando provinciale di Agrigento.

Il titolare dell’impresa, un cinquantacinquenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. All’imprenditore sono state elevate ammende per 7.862,44 euro, e sanzioni amministrative per 11.366,66 euro.

L’attività imprenditoriale, per gravi violazioni in materia di sicurezza, è stata sospesa, fino a quando non verranno ristabilite le condizioni di sicurezza annotate dai militari.