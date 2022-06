Alla guida di una Ferrari viola la Ztl per 3 sere consecutive: multato

E’ tornato ad Agrigento, per un periodo di ferie, ed ha preso a noleggio una Ferrari, con la quale, per tre sere consecutive, ha violato la Zona a traffico limitato di via Atenea. Ad immortalare quel giovane alla guida del bolide di casa Maranello, è stata la telecamera al varco di Porta di Ponte.

Stando a quanto si è appreso l’agrigentino è entrato nella zona a traffico limitato semplicemente per fare un giro, lungo il “salotto cittadino”, però, senza rispettare gli orari. E lo ha fatto appunto per tre sere consecutive.

Per le tre violazioni, gli agenti della polizia Municipale gli hanno elevato altrettante multe da 96 euro ciascuna. che potranno diventare 68 euro ciascuna, se pagate entro cinque giorni dalla notifica. I vigili urbani avrebbero anche fermato il giovane distratto, spiegandogli che esiste un’ordinanza per la via Atenea con gli orari di accesso, e divieto.