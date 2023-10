Il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento ha organizzato una videoconferenza con il Sottosegretario di Stato alla Cultura, On. Prof. Vittorio Sgarbi, per analizzare la mostra “Leonardo e la sua bottega – La Vergine delle rocce”.

Il 17 ottobre scorso, il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento ha organizzato una videoconferenza di notevole importanza, alla quale ha partecipato il Sottosegretario di Stato alla Cultura, On. Prof. Vittorio Sgarbi. Questo evento rientra in un progetto promosso dal Prof. Fabio Zarbo e dai docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, coinvolgendo sia gli studenti che i docenti.

La videoconferenza ha rappresentato un’occasione unica per esaminare a fondo le opere esposte nella mostra “Leonardo e la sua bottega – La Vergine delle rocce,” attualmente in corso presso la Valle dei Templi di Agrigento. La mostra ha recentemente attirato l’attenzione degli studenti e dei docenti del liceo, suscitando un crescente interesse per il genio del Rinascimento, Leonardo Da Vinci.

La Dirigente Scolastica dell’istituto, Dott.ssa Patrizia Pilato, ha partecipato all’incontro, sottolineando l’importanza di iniziative educative e culturali come questa per arricchire l’esperienza degli studenti.

Durante la videoconferenza, il Prof. Sgarbi ha condiviso la sua vasta conoscenza sulla figura di Leonardo Da Vinci, focalizzandosi sull’aspetto filosofico delle sue opere. In particolare, ha analizzato la “Vergine delle rocce,” soggetto dipinto dal genio del Rinascimento in tre diverse versioni. Una di queste è esposta al Museo del Louvre di Parigi, mentre un’altra è conservata alla National Gallery di Londra. L’analisi del Prof. Sgarbi ha offerto una prospettiva approfondita su questo capolavoro.

Oltre alla “Vergine delle rocce,” il Prof. Sgarbi ha risposto alle domande degli studenti, offrendo dettagli sulle altre opere realizzate dagli allievi della bottega di Leonardo. Artisti come Martino Piazza da Lodi, Cesare Da Sesto, Bernardo Lanino, Ambrogio De Predis, Marco D’Oggiono e Giampietrino sono stati oggetto di discussione. Questi artisti rappresentano alcuni dei principali esponenti della pittura rinascimentale lombarda e hanno giocato un ruolo fondamentale nella diffusione e nell’evoluzione delle tecniche di Leonardo.

Un momento significativo dell’incontro è stato quando gli studenti hanno presentato al Prof. Sgarbi il catalogo delle opere della mostra. Questo catalogo, realizzato come parte del percorso didattico, contiene testi in lingua italiana e inglese e include QR code collegati ad analisi approfondite dei dipinti. È un esempio eccellente di come le conoscenze acquisite a scuola possano essere consolidate e applicate in maniera innovativa, sfruttando competenze disciplinari, tecnologiche e linguistiche.

Alla fine della videoconferenza, il Prof. Sgarbi ha elogiato la Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia Pilato, il Prof. Zarbo, i docenti del Dipartimento di Storia dell’Arte e gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento per l’impegno e la qualità delle domande formulate dagli alunni. Ha anche espresso la sua volontà di visitare l’istituto e conoscere meglio la comunità scolastica “leonardina” durante la sua prossima visita ad Agrigento.

Questo incontro ha rappresentato un’opportunità unica per gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento di esplorare in dettaglio le opere d’arte di Leonardo Da Vinci e dei suoi allievi, arricchendo la loro comprensione della storia dell’arte e dell’eredità culturale italiana. È un esempio di come la passione per l’arte e la cultura possa essere condivisa e coltivata attraverso l’istruzione e l’interazione con esperti del settore.