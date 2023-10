Il comparto vino di Legacoop Sicilia si è riunito per discutere dell’emergenza del settore vitivinicolo siciliano e delle misure necessarie per sostenerlo.

Si e’ riunito il comparto vino di Legacoop Sicilia alla presenza del direttore Regionale Angela Peruca , del coordinatore Della presidenza Agroalimentare Domenico Pistone e del Presidente Regionale di Legacoop Sicilia Filippo Parrino.



Alla riunione hanno partecipato numerose cantine sociali Siciliane e cooperative sociali di tipo B impegnate nel settore vinicolo. Nel corso dell’ incontro ,si è discusso della crisi che stanno vivendo le Cantine sociali Siciliane a causa dell’ aumento vertiginoso degli indici d’ inflazione , della diminuzione della domanda e della crisi climatica che ha favorito la diffusione della peronospera.

La campagna 2023 ha determinato un calo della produzione di prodotto del 45 % determinando una crisi di settore ancora più grave e drammatica. L’ assemblea delle cooperative Siciliane del comparto Vino di Legacoop, ha dichiarato Filippo Parrino ,ha elaborato un documento che intendiamo condividere con il movimento cooperativo unitario e che rappresenta la base per un confronto franco da sottoporre all’ assessore Regionale alla agricoltura ON Luca Sammartino.



Riteniamo che il governo della regione debba rispondere , ha concluso Parrino ,al grido d’ allarme che viene dal settore vitivinicolo, di cui le cantinei e i piccoli produttori rappresentano la linfa vitale, con strumenti d’ urgenza come misure a favore della capitalizzazione, strumenti d’ accesso al credito, strumenti di ristrutturazione del debito e indennizzi per i produttori ed i soci conferitori autentici destinatari della funzione sociale delle cantine. Siamo convinti che l’ economia vitivinicola rappresentata dalle cantine sociali vada sostenuta in modo concreto e con scelte in grado di evitare il collasso di un settore primario per l’ economia dell’ Isola. CI auguriamo che il Governo della Regione e l’ assessore Sammartino diano voce ad un settore che può, se concretamente sostenuto, rappresentare il rilancio dell’ economia Siciliana .