“Un goal per la ricerca”, torneo di calcio con la partecipazione della fondazione Airc

Il prossimo 8 dicembre,a Porto Empedocle, nei campetti della Società Ponte di Ferro, la quarta edizione del torneo dell’Immacolata “Un goal per la ricerca, memorial Simone Policardi”.I ragazzi di scuole di calcio e di società sportive si affronteranno, dalle 9 in poi, in un torneo , che avrà la sua conclusione nel pomeriggio con la premiazione. L’iniziativa si avvale del patrocinio della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. “Ai ragazzi in particolare – dicono gli organizzatori- bisogna far conoscere i corretti stili di vita ,che sono fondamentali nella prevenzione e che vedono nell’attività fisica e nello sport un elemento importante.” Durante il torneo è prevista la presenza di alcuni volontari della FONDAZIONE AIRC della delegazione di Agrigento che distribuiranno materiale informativo sull ‘attività dell’Airc e sui risultati raggiunti dalla ricerca e cureranno anche una raccolta fondi che sarà totalmente devoluta alla fondazione.