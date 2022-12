Setacciato territorio palmo a palmo, controlli e multe

Vasto controllo straordinario del territorio, del Commissariato di Sciacca, nella vicina Ribera, dopo i tanti episodi di microcriminalità. Impiegati anche agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, e della Polizia Stradale di Agrigento. In particolare sono state fermate e controllate circa 130 persone, 76 autovetture, elevate 25 sanzioni di violazione per varie violazioni al Codice della Strada, decurtati 10 punti sulla patente, 3 veicoli sono stati posti sotto il vincolo del sequestro amministrativo, e ritirate 3 carte di circolazione.

Nove persone sottoposte a misure restrittive sono state controllate presso le loro abitazioni mentre, in materia di armi, sono stati eseguiti 3 controlli a detentori, al fine di verificare la corretta detenzione. Ed ancora, sono stati condotti 2 accessi amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali, destinati alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di cui uno sanzionato in via amministrativa per l’assenza del proprietario, con una multa da 516 a 3.098 euro.