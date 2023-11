“Ricordando Antonella e le altre…”, è l’evento in programma a Raffadali sabato 25 novembre 2023, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle 16, quando la scalinata della Chiesa Madre si colorerà del rosso delle scarpe che verranno deposte sui gradini nel ricordo di Antonella Ferro una delle tante, troppe, vittime di femminicidio, uccisa nel marzo 2000. «Per dare voce alle donne vittime di violenza – dice Stella Vella, ideatrice dell’evento – è nata l’idea di dare un segno attraverso un flash mob in cui ogni partecipante deporrà un paio di scarpe rosse per fare memoria e ricordare le donne uccise in questi anni. Verranno contestualmente letti i nomi di tutte le vittime di femminicidio partendo da Antonella e poi via via scorrendo fino a giungere a questi giorni. I nomi delle vittime saranno intervallati dalla lettura di poesie. Il nostro intento è di “celebrare la donna” la cui morte riesce a dare più forza alla vita di quelle che restano, acquisendo quel coraggio necessario a denunciare e la consapevolezza di uscire da una storia sbagliata. Un grazie per la collaborazione e il prezioso aiuto – conclude Stella Vella – a Giovanna Galvano, Cinzia Galvano, Mirella Gulisano, Marinella Notonica, Antonella Vecchio e Nadia Vella, ognuna ha dato un prezioso contributo, ciascuna con le proprie competenze».

L’evento è patrocinato dal Comune di Raffadali e dalla Biblioteca comunale.