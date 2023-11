L’ Akragas si sta preparando al meglio per affrontare l’atteso derby siciliano contro l’Acireale. I biancazzurri di mister Coppa sono impegnati negli allenamenti per preparare un incontro che si preannuncia impegnativo. Una partita di cartello per gli amaranto, quella di domenica prossima 26 novembre. Il match valido per la 15′ giornata di campionato si giocherà eccezionalmente in notturna con fischio di inizio alle 17. L’ Akragas dovrà scendere in campo con grinta e determinazione contro gli uomini di mister Salvatore Marra. L’ Acireale tra l’ altro poche ore fa ha annunciato l’ arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta del centrocampista napoletano Giuseppe Palma, classe 94, che in passato ha indossato la maglia azzurra under 14 e under 19. I ticket per assistere all’ incontro sono acquistabili nel circuito vivaticket fino alle 20 di sabato.