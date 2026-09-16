VALGUARNERA CAROPEPE (EN) — La comunità ecclesiale e l’intera cittadinanza si preparano ad accogliere un evento di straordinaria portata spirituale e storica. Da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2026, la Parrocchia di San Francesco di Paola a Valguarnera Caropepe (Enna) avrà il privilegio di ospitare la venerata effige della Madonna di Fatima, proveniente direttamente dal celebre Santuario internazionale in Portogallo.

Si tratta di un appuntamento di eccezionale rilievo, definito dagli organizzatori come un evento unico per la Sicilia, che richiamerà nella cittadina ennese pellegrini, fedeli e devoti da ogni angolo della regione e non solo.

Il programma e l’attesa della comunità

A farsi portavoce dell’entusiasmo e della profonda emozione che si respira in paese è il parroco, don Salvatore Cumia, che ha fortemente voluto e curato i dettagli di questa storica peregrinazione mariana.

“La presenza della Madonna di Fatima tra di noi rappresenta una grazia straordinaria e un’occasione irripetibile di rinnovamento spirituale per le nostre famiglie e per l’intera diocesi,” ha sottolineato don Salvatore, invitando tutti i fedeli a prepararsi ad accogliere la Madre di Dio con il cuore aperto alla preghiera e alla conversione.

Nei prossimi giorni la parrocchia renderà noto il programma dettagliato della settimana, che comprenderà momenti di preghiera comunitaria, veglie mariane, la recita del Santo Rosario, celebrazioni eucaristiche solenni e spazi dedicati al raccoglimento personale.

Un momento di grazia per la Sicilia

L’arrivo della sacra effige dal Portogallo non è soltanto un momento di profonda devozione popolare, ma rappresenta anche un faro di speranza e di pace in un momento storico complesso. La Sicilia si stringe attorno a Maria, rinnovando un legame di fede secolare che, in questa settimana di fine settembre e inizio ottobre 2026, scriverà una pagina indelebile nella storia religiosa della comunità di Valguarnera e dell’intera provincia di Enna.

Per ulteriori informazioni sugli orari delle celebrazioni e sulle modalità di partecipazione, è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria della Parrocchia di San Francesco di Paola a Valguarnera Caropepe.

Don Salvatore Cumia e la comunità parrocchiale invitano calorosamente tutti i fedeli a partecipare a questo cammino di grazia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp