Un incendio ha completamente carbonizzato un trattore agricolo di proprietà di un pensionato narese di 79 anni. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Il mezzo si trovava parcheggiato all’interno dell’appezzamento di terreno dell’anziano, in contrada “Coscio di Badia”, nelle campagne di Naro. Il fatto si è verificato nelle ore notturne.

Qualcuno ha visto fiamme e fumo e ha allertato il 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della Stazione di Naro e di Campobello di Licata. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento l’incendio occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. Gravi i danni riportati dal mezzo.

I vigili del fuoco e i militari nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile o altri inneschi. Gli investigatori dell’Arma hanno – come da prassi – ascoltato il proprietario del mezzo agricolo. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine.

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