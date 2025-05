Licata, il gesto di Giavarini per il Santuario: “Un benefattore vero. Spero che il suo esempio venga seguito”

Un industriale che non dimentica le sue radici, che non si limita a fare impresa ma sceglie di restituire valore alla sua comunità, investendo nella bellezza, nella fede e nel bene comune. È questo il profilo che emerge di Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen, che ha deciso di contribuire in maniera concreta e generosa ai lavori di restauro del Santuario dell’Addolorata di Licata.

A confermarlo è stato Padre Stefano Spampinato, nel corso di un’intervista andata in onda oggi sul VG, durante la quale ha voluto ringraziare pubblicamente l’imprenditore:

“Mi fa piacere poter dire grazie a nome di tutta la comunità. Marcello Giavarini ha donato un contributo sostanzioso che sostiene i lavori del santuario, un gesto di grande generosità”.

I lavori, che coinvolgono anche la torre della Madonna Pellegrina, stanno proseguendo con impegno ma richiedono tempo e risorse. “Le necessità sono tante, ma è tanta anche la Provvidenza”, ha detto Padre Stefano, sottolineando come l’intervento di Giavarini sia giunto in un momento delicato, rafforzando il legame tra chi crede nella città e chi la sostiene concretamente.

“Ho conosciuto Marcello da poco, ma posso già dire che siamo amici. Mi vanto di questa amicizia”, ha aggiunto il sacerdote con sincera gratitudine. “Ha capito l’esigenza e non ha voluto tirarsi indietro. Questo è un bel segno: insieme si può, insieme si riesce a fare grandi cose”.

L’auspicio ora è che il gesto di Giavarini possa ispirare altri cittadini e imprenditori. “Se ognuno fa la propria parte – ha concluso Padre Stefano – riusciremo a realizzare progetti importanti per la nostra città. Attendiamo Marcello per ringraziarlo di persona e condividere con lui i traguardi che, anche grazie al suo aiuto, stiamo raggiungendo”. Un esempio di imprenditoria etica, capace di unire successo economico e impegno civile, che merita di essere raccontato, apprezzato e, soprattutto, seguito.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp