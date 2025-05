Jacopo Sol incanta al centro commerciale Città dei Templi di Agrigento: un incontro imperdibile per i fan siciliani

Agrigento – Grande emozione al Città dei Templi di Agrigento, dove Jacopo Sol, uno dei protagonisti dell’edizione 2025 di Amici (Canale 5), ha incontrato i suoi fan provenienti da ogni parte della Sicilia. L’artista, il cui vero nome è Jacopo Porporino, ha saputo conquistare il cuore dei suoi seguaci, fermandosi per un firma copie dell’album e scambiando due chiacchiere con i presenti.

L’incontro, presentato da Angelo Palermo, si è svolto domenica 25 maggio alle 17:30 all’interno del centro commerciale, durante la Fiera dell’arredamento, un’importante manifestazione che ha preso il via il 23 maggio e che si concluderà proprio oggi, 25 maggio. Questo evento, dedicato al mondo del design, ha offerto una grande vetrina per imprenditori e professionisti, ma anche un’occasione per il pubblico di godere di una performance speciale.

Jacopo Sol, nato a San Severo (Foggia) nel 2002 e residente a Milano dal 2022, è stato uno dei protagonisti di Amici2025, conquistando un posto speciale nel cuore dei suoi fan grazie alla sua musica e personalità. Il nome “Jacopo Sol” nasce dal suo primo approccio alla musica, quando a 8 anni imparò il primo accordo, quello del Sol.

Nel 2023 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Cose che non sai”, arrivando alla fase finale, ma non riuscendo a entrare tra i finalisti. La sua canzone più ascoltata in streaming è “Complici”, un successo che ha consolidato la sua popolarità tra i giovani.

Nel corso dell’evento, Jacopo Sol ha firmato le copie del suo primo EP, “Dove finiscono i sogni?“, che ha riscosso un grande successo tra i presenti, e si è esibito in un mini live che ha entusiasmato i tanti fan accorsi al centro commerciale di Villaseta. Un’occasione per vivere dal vivo la sua musica, ma anche per conoscere meglio l’artista, che ha saputo instaurare un rapporto diretto con i suoi ammiratori.

Elisa La Rocca (VIDEO), direttrice del centro commerciale Città dei Templi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Questa fiera non è solo un luogo di esposizione, ma anche un’opportunità unica per creare sinergie tra moda e design, valorizzando l’imprenditoria locale e stimolando l’innovazione». Durante l’evento, i visitatori hanno potuto gustare un aperitivo al prezzo speciale di 7 euro, grazie alla collaborazione con i ristoratori della food court del centro e con Conad. VIDEO

A rendere ancora più speciale l’incontro, diverse attività di intrattenimento hanno animato il centro commerciale, con performance musicali dei DJ Marco Celauro e Giovanni Volpe, il sassofonista Federico Orefice, e il cantante Enrico Oliva, che ha recentemente partecipato a Io canto generation.

Un evento che ha unito musica, cultura e design, confermando il Città dei Templi come punto di riferimento per la città di Agrigento e per tutta la Sicilia.

