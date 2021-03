Un concorso in onore di San Calogero

Il pastry chef Giovanni Mangione, lancia un concorso amatoriale in omaggio a San Calogero . L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Mario Celauro, coordinatore del gruppo devoti di San Calò. Per partecipare , a distanza , si dovrà preparare una pietanza a piacere come un piatto di pasta oppure un secondo, di carne o di pesce. Poi, bisognerà inserire la foto del piatto pronto con la ricetta e inviare a Giovanni Mangione, in privato su Messenger. Tutte le ricette verranno pubblicate, successivamente, sulla pagina Facebook denominata “Dolci fantasie siciliane”. Chi avrà ricevuto più voti si aggiudicherà un Uovo di Pasqua dedicato a San Calogero, preparato artigianalmente da x Mangione. Alla fine, sempre sulla pagina sociale dell’iniziativa verrà pubblicato un videoclip con tutti i partecipanti con la base musicale curata dall’artista Francesco Porretta. Per informazioni bisogna contattare il numero di telefono cellulare: 338-4976272.