Consulta del turismo, Bongiovi’ sollecita la prima assemblea

Sono stati nominati i consiglieri comunali che prenderanno parte alla consulta del turismo. Il consigliere comunale di Agrigento, Alessia Bongiovi’ , sollecita la prima assemblea. “Sono consapevole e molto orgogliosa- dice – dell’impegno espresso dall’amministrazione comunale, in merito allo sviluppo che riguarda il settore turistico. Ho accolto con piacere che il comune riconosce il turismo come attività fondamentale per lo sviluppo del territorio, e pertanto prende vita un organo consultivo e di confronto tra l’ente e le realtà operanti sul territorio comunale.

Ad oggi, sono solo a conoscenza del lavoro svolto dai colleghi della I e V commissione, che hanno deliberato i nomi di Vaccarello e Cantone come componenti rappresentativi. Chiuso questo iter burocratico, non mi spiego la motivazione per cui non venga convocata la prima assemblea. Tra l’altro sarebbe opportuno approfittare di questo momento di standby, causato dall’emergenza covid-19, per poter iniziare a mettere in atto le finalità dell’Art.1 del regolamento della consulta comunale per il turismo, che vanno dalla programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica, alla destinazione degli introiti della Tassa di Soggiorno e della Tassa di Stazionamento. In modo da trovarci preparati in un futuro, mi auspico non molto lontano, dove il nostro territorio, ma soprattutto le nostre imprese, possano ritornare o iniziare a lavorare attivamente grazie alle migliaia di visitatori che annualmente scelgono Agrigento come meta turistica.

Una grande sinergia, tra amministrazione, consulta, e privati, potrebbe essere una grande forza per un maggiore sviluppo economico, grazie alle nostre risorse naturali e culturali.”