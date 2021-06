San Leone in estate, ormai da molti anni, è una delle località più frequentate della Sicilia, ma ultimamente ha oggettivamente acquisito un respiro più ampio, meritando così a pieno titolo una propria dimensione turistica.

L’Hotel Costazzurra Museum & Sp organizza un concorso fotografico per promuovere San Leone come destinazione turistica: “E’ il primo tassello – dice Fabrizio La Gaipa, del Costazzurra- di una strategia di comunicazione che mira a promuovere San Leone quale luogo ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento, a due passi da tutte le più importanti attrazioni turistiche del territorio.” La partecipazione è molto semplice, basta scattare una foto ed inviarla per messaggio alla pagina Facebook Agrigento – Hotel Costazzurra. Quelle che riceveranno più like verranno premiate con dei bellissimi percorsi benessere nella spa dell’hotel. Le foto più belle verranno usate per le successive attività promozionali.