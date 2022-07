Un centrocampista argentino per l’Akragas: firma l’esperto Agustìn Briones

La Società dell’Akragas ha perfezionato l’ingaggio dell’esperto centrocampista Agustìn Rodrigo Briones, classe 1988, nato a Mar del Plata in Argentina. E’ reduce dalla stagione nel club argentino del Deportivo Camioneros. Agustìn Briones ha la doppia cittadinanza, dell’Argentina e dell’Italia. Alto un metro e 80 centimetri, per un peso forma di 78 chilogrammi, predilige giocare davanti la difesa ed è un ottimo interdittore con una eccellente visione di gioco e piedi buoni. Ha sempre militato tra i professionisti. Nella stagione 2019/20 e 2020/21 ha indossato la maglia dell’Almirante Brown nel campionato argentino. Nella sua lunga e intensa carriera ha giocato anche con il Gimnasia de Mendoza, con il San Martìn de Tucumàn, con il Mushuc Runa in Ecuador e con l’Aldovisi, ancora in Argentina. Briones è atteso ad Agrigento nei prossimi giorni per iniziare il ritiro pre-campionato con la sua nuova squadra, l’Akragas del Presidente, Giuseppe Deni.