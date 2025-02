Milano, 11 febbraio 2025 – In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Futuris Srls ha ufficialmente presentato le date del Carnevale di Sciacca 2026, che si terrà nei giorni 14, 15, 20, 21 e 22 febbraio 2026. Con questo annuncio, il Carnevale di Sciacca diventa il primo in Italia a svelare il proprio calendario con un anno di anticipo, puntando a consolidare la sua presenza nel mercato turistico nazionale e internazionale attraverso una programmazione mirata e strategica.

L’iniziativa rientra in un piano di promozione e sviluppo portato avanti dall’organizzazione, che, grazie all’affidamento pluriennale, può già lavorare alla pianificazione e alla crescita dell’evento nei prossimi anni. Questo approccio permetterà una maggiore visibilità della manifestazione e un incremento dell’attrattività turistica.

“Da quando abbiamo assunto l’organizzazione pluriennale del Carnevale, ci siamo focalizzati non solo sull’edizione 2025 ormai imminente, ma anche sul rilancio della manifestazione negli anni a venire” – hanno dichiarato Antonio Di Marca e Giuseppe Corona di Futuris e Cosimo Rizzuto di Record. “Non a caso siamo alla BIT per presentare in anteprima le date del Carnevale 2026. La presenza alle fiere del turismo è fondamentale per promuovere il nostro Carnevale a un pubblico sempre più vasto, attirando turisti e appassionati non solo dal territorio regionale. Questa manifestazione ha tutte le potenzialità per diventare un’attrazione turistica di rilievo nazionale e internazionale. L’affidamento pluriennale dell’organizzazione è stato un passo fondamentale per garantire una programmazione e una promozione nettamente migliori rispetto al passato”.

Alla presentazione ufficiale erano presenti Francesco Dimino, Assessore al Turismo del Comune di Sciacca, Filippo Bellanca, Consigliere Comunale del Comune di Sciacca, Elvira Amata, Assessore del Turismo della Regione Siciliana, Fabio Termine, Sindaco di Sciacca, e Alberto Sabella, Consigliere Comunale del Comune di Sciacca. La partecipazione delle istituzioni sottolinea l’importanza del Carnevale di Sciacca come evento di punta per la promozione turistica della città e dell’intera regione.

Con questa strategia di pianificazione a lungo termine e una presenza attiva nei più importanti eventi turistici internazionali, il Carnevale di Sciacca punta a rafforzare la propria identità e ad attrarre un numero sempre maggiore di visitatori, confermandosi tra le manifestazioni più attese e spettacolari del panorama italiano.

