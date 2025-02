Il Teatro Pirandello di Agrigento celebra la grande epica con “Iliade, il gioco degli dei”, spettacolo di forte impatto scenico che vede protagonista Alessio Boni. Le due repliche, in programma per mercoledì 12 febbraio alle 21 e giovedì 13 febbraio alle 17:30, a giudicare dalla biglietteria online si va verso il tutto esaurito, a testimonianza dell’attesa e dell’entusiasmo del pubblico.

Liberamente ispirato all’Iliade di Omero, lo spettacolo porta in scena un universo dominato dagli dèi, dalla guerra e dall’ineluttabilità del destino, temi che risuonano con incredibile attualità. Il testo è firmato da Francesco Niccolini, mentre la drammaturgia è curata da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer. La regia è un lavoro corale dello stesso Aldorasi, Boni e Prayer.

Ad affiancare Boni sul palco, un cast di talento con Antonella Attili, Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer. Le scenografie sono affidate a Massimo Troncanetti, i costumi a Francesco Esposito, le luci a Davide Scognamiglio, mentre le musiche portano la firma di Francesco Forni.

L’opera, che ha debuttato a Bergamo lo scorso dicembre nell’ambito delle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, è prodotta da Nuovo Teatro, in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia.

L’Iliade è un viaggio nei meccanismi del potere, della violenza e del destino, con una riflessione profonda sulla condizione umana. In questa messa in scena, gli spettatori sono immersi in un dramma senza tempo, capace di dialogare con il presente e di suscitare interrogativi sulla libertà e sulla responsabilità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp