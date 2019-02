Un campobellese in Serie A: Lo Curto alla corte di Gattuso

CAMPOBELLO DI LICATA. Un campobellese in serie A. Il giovanissimo calciatore Michele Lo Curto si è allenato con il Milan dopo essere stato valutato dai selezionatori della società rossonera. Lo Curto, 16 anni, è un giocatore di qualità ed è cresciuto nelle giovanili della Santa Sofia di Licata.

“Siamo orgogliosi di questo ragazzo – dice Antonio Mulè, responsabile della scuola calcio licatese – formato nella nostra società che quattro anni fa lo ha ceduto al Cesena. Adesso è passato al club rossonero. Michele Lo Curto da noi è arrivato da bambino, ha fatto la trafila nelle giovanili della Santa Sofia, dagli Esordienti ai Giovanissimi, e ad appena 14 anni lo abbiamo ceduto al Cesena, società di serie B, di fatto spalancandogli le porte del “calcio che conta”. Da allora il “nostro” esterno basso sinistro non si è fermato più. E’ stato anche convocato dalla nazionale italiana Under 15 e pochi mesi fa è approdato in una delle società più blasonate del calcio italiano”.

Michele Lo Curto fa parte dell’Under 17 del Milan ed a più riprese si è allenato con la Primavera rossonera. Nei giorni scorsi il tecnico Rino Gattuso lo ha chiamato in prima squadra e per tutta la settimana si è allenato con Donnarumma e compagni. “E’ giovane – dice ancora Mulè – ed ha un grande futuro davanti, speriamo arrivi presto anche l’esordio in serie A”.