Canicattì, Anticipata a domani la sfida col Partinicaudace

CANICATTI’. Saranno giorni frenetici, i prossimi, in casa biancorossa. Intanto è stato chiesto alla Lega di anticipare la gara, in programma domenica pomeriggio, valida per la 23esima giornata di Eccellenza in trasferta col Partinicaudace a domani sabato, 23 febbraio alle 15. La società avversaria ha dato il proprio assenso e la Lega Sicula della Figc ha ratificato lo spostamento della data. La società canicattinese ha chiesto di anticipare di un giorno l’importante match di campionato perché mercoledì prossimo, 27 febbraio, la squadra sarà impegnata a Corigliano Calabro per gli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia.

Si gioca l’andata in Calabria ed il ritorno a Ravanusa il prossimo 6 marzo. Intanto si pensa a difendere il secondo posto nel campionato di Eccellenza girone A, a meno sei punti dalla capolista Licata. Per la coppa poi si vedrà. Il Canicattì non vuole mollare la presa. Ieri pomeriggio, presso lo stadio comunale Saraceno di Ravanusa, è ripresa la preparazione atletica dei giocatori del Canicattì in vista della gara con il Partinicaudace. Da oggi, gli allenamenti, agli ordini del tecnico Nicola Terranova, proseguiranno presso lo stadio Carlotta Bordonaro di Canicattì. Questo perché lo stadio in cui gioca il Partinicaudace non ha un fondo in erba sintetica, ma come il Carlotta Bordonaro è in terra battuta.

Questo favorirà una maggiore consapevolezza dei calciatori che dovranno adattarsi ad un fondo che purtroppo non calcano dal 30 settembre 2018 quando a Canicattì si è giocato il derby col Licata nel girone di andata.

“Si lavora tanto per portare questa squadra a fare delle belle prestazioni – ha detto il tecnico Nicola Terranova – e naturalmente ottenere risultati importanti. La partita più difficile è sempre quella da disputare”.

La gara di andata della fase finale della coppa Italia nazionale coincide con il turno di campionato che la Lega aveva previsto per il 27 febbraio. Per quella occasione il Canicattì, per la 24esima giornata, la nona di ritorno, doveva rendere visita al Pro Favara. Ma essendo la Coppa una manifestazione nazionale che ha priorità sull’impegno del torneo regionale, il derby col Favara sarà recuperato il 13 marzo alle 15.