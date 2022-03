Un anno di iniziative in memoria di Pier Paolo Pasolini

Nel centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Centro culturale di Agrigento, a lui dedicato, mette in campo un anno di iniziative per ricordare il grande scrittore e intellettuale italiano. Da domani, 5 marzo, sul sito www.centroculturalepasolini.it sarà presente una pagina dedicata all’autore di “Scritti Corsari”. Una pagina rivolta, in particolare, a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al grande Autore, con le più importanti interviste e documentari che raccontano della sua vita e delle sue opere. “Durante tutto l’anno – spiega Maurizio Masone, presidente del Centro culturale Pier Paolo Pasolini – saranno promosse iniziative in collaborazione con il Circolo “J. Belushi” di Agrigento, con ‘Casa Sciascia’ e il dipartimento regionale ai Beni Culturali della Regione Siciliana. Seguiremo inoltre e condivideremo le tante iniziative in giro per l’Italia che si terranno nei prossimi mesi. Sarà anche l’occasione per ricordare alcuni degli amici che ci hanno lasciato, come Mario Dondero e Dino Pedriali, due fotografi che hanno immortalato Pier Paolo Pasolini”.