Un altro leghista al consiglio comunale di Agrigento: è Mario Fontana

Papà ex presidenre provinciale, deputato regionale e nazionale in quota Forza Italia. Figlio eletto nelle liste a sostegno del candidato sindaco Calogero Firetto, poi designato assessore dell’ex primo cittadino in campagna elettorale. Stiamo parlando di Mario Fontana. La sua esperienza all’opposizione è durata poco, il neo eletto consigliere ha aderito alla Lega di Salvini. In consiglio lo sapevano già da un po’. Dopo il passaggio alla Lega di Pietro Vitellaro arriva dunque anche l’adesione di Fontana. “La geografia politica – dice – è recentemente mutata a tutti i livelli, europea, nazionale, e regionale . Oggi La Lega, con il suo avvicinarsi al PPE si colloca in un alveo di centro destra, e si pone orizzonti nuovi rispetto al passato. È in quest’ottica che abbiamo maturato l’adesione ad un partito che guarda certamente al futuro, anche in ragione di una storia politica familiare che ci colloca da sempre in area di centro destra . La mia candidatura al consiglio comunale nasceva sotto un simbolo civico, scevra da qualsivoglia etichetta di partito. Il mio attaccamento al nostro territorio – conclude – però mi impone di dare il massimo affinché le nostre istanze vengano portate avanti con forza e con ricadute concrete, l’adesione alla Lega Sicilia sono sicuro che mi darà l’opportunità di poter realizzare gli obiettivi prefissati.” Ora la Lega ha un gruppo in consiglio comunale e nelle prossime settimane si attendono altre adesioni.