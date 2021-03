“Ruba la borsa all’ex moglie e viola misura”: 34enne finisce ai domiciliari

Aggravata la misura cautelare a carico di G.I., 34enne di Agrigento. Il giovane prima ha litigato con l’ex moglie in strada, portandosi via la borsa della donna. La vittima, una venticinquenne agrigentina ha chiamato la polizia. Poco più tardi l’uomo ha riportato indietro l’accessorio, con tutto il contenuto, alcune centinaia di euro, un telefono cellulare, e altri oggetti personali, restituendolo alla ragazza.

Dopo questo episodio, lo stesso in un controllo domiciliare, non è stato trovato in casa, violando le prescrizioni dell’obbligo di dimora, a cui era sottoposto. I giudici della Corte di Appello di Palermo, raccolte le relazioni deli poliziotti, hanno sostituito la misura, con gli arresti domiciliari. Il nuovo provvedimento è stato eseguito dagli della sezione Volanti della Questura di Agrigento.