Un altro grande Marchio internazionale ha scelto il nostro territorio per reclamizzare i suoi prodotti. Questa volta, però non è la Valle dei Templi e nemmeno la Scala dei turchi a fare da sfondo a una campagna pubblicitaria, ma la suggestiva location dei Sette Cortili a Favara.

Giovani con abbigliamento estivo molto colorato si sono fatti fotografare nella colorata sede della Farm, anticipando l’estate e la bella stagione, che tutti stiamo auspicando nelle nostre case dove siamo costretti a causa del Coronavirus.

A dare un’anteprima della notizia è stato lo stesso ideatore, Andrea Bartoli, accompagnando foto e filmato con la frase “Se anche voi come me avete un pizzico di nostalgia e vi manca l’energia dei Sette Cortili, questo è un post per voi. Super grazie agli amici di Colmar Originals per questo viaggio colorato all’interno di Farm Cultural Park. Ri-apriremo e Ri-nasceremo presto, più belli di prima”.