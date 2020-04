Pasqua e Pasquetta, intensificati i controlli – VIDEO

Controlli aumentati in tutta italia in vista della pasqua. Il timore è che qualcuno possa violare il blocco per andare nelle seconde case di campagna o al mare. In diretta dalla Rotatoria degli scrittori, il direttore Domenico Vecchio e il fotoreporter Sandro Catanese.

Oltre ai consueti posti di blocco delle forze dell’ordine e agli elicotteri, che già in queste settime hanno sorvolato i cieli di città e provincia, ci saranno da parte di tutte le forze di polizia più controlli nei punti nevralgici. Il servizio in video