Un altro cucciolo del rifugio di Santa Margherita sul bancone di striscia

Si chiama Granita, ha due mesi e mezzo, ed era stata abbandonata insieme ai suoi sei fratelli in una scatola a Santa Margherita di Belice lo scorso febbraio. È lei la nuova cagnolina del bancone di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico fondato da Antonio Ricci che va in onda su Canale 5, e ha fatto la sua apparizione pochi minuti fa. È la terza volta che Striscia la Notizia sceglie un cane dell’Oasi di Ohana: prima era toccato a Donald, poi a Hope, e ora a Granita.

La scatola con i cuccioli era stata ritrovata da una giovane in una stradina secondaria di Santa Margherita di Belice, nel quartiere Fossa del Leone. Quando si era avvicinata aveva visto i sei cuccioli, partoriti presumibilmente la notte prima, ancora sporchi di placenta, con gli occhi chiusi e con una temperatura corporea incompatibile con la vita. Quando Chiara i gli altri volontari erano accorsi per salvarli, uno purtroppo era già morto.

“Siamo emozionatissimi per la piccola – ha dichiarato Chiara Calasanzio, fondatrice di Ohana – Striscia ci aveva chiesto le foto e le storie di alcuni cuccioli, e solo qualche giorno fa ci hanno detto che era stata scelta Granita. Siamo felicissimi perché quando finirà di divertirsi a Striscia sarà data in adozione con metodi davvero scrupolosi e selettivi, e vivrà una vita meravigliosa. Essere scelti per la terza volta vuol dire godere della fiducia di una struttura così esigente, perché ormai sanno come vivono da noi i nostri amici pelosi” ha concluso Chiara.

I cuccioli che si sono avvicendati sul bancone di Striscia la notizia dal 1993 (anno in cui è arrivato Il Generale Canino) sono stati in totale 31, tutti adottati subito dopo la messa in onda.