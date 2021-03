Aperitivi al bancone bar dopo l’orario: tre multe e locale chiuso

Dopo alcune segnalazioni di assembramenti, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, durante l’ultimo fine settimana, hanno intensificato i controlli, effettuando della verifiche mirate nella zona di Porto Empedocle. Effettivamente accertare più violazioni alle prescrizioni anti-Covid.

Sono stati così sorpresi i titolari di un bar-ristorante, sul lungomare Nettuno, nella zona dei lidi empedoclini, mentre somministravano alimenti e bevande all’interno del locale, ed oltre l’orario consentito per l’asporto.

I due titolari sono stati multati 400 euro a testa, ma anche uno dei clienti che si trovava all’interno dell’attività è stato verbalizzato. Anche per lui la multa è stata di 400 euro. Il locale, come sempre avviene in caso di violazioni del genere, è stato chiuso per cinque giorne