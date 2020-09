Un altro caso di Covid a Sciacca, è un uomo ricoverato in Rianimazione

Nuovo caso di Coronavirus a Sciacca (è il trentunesimo). Si tratta di un uomo di 72 anni, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove si trovava già in isolamento, in attesa proprio di conoscere l’esito del tampone, poi risultato positivo.

Salgono così a due i pazienti affetti da Covid19 ricoverati nel reparto di rianimazione del nosocomio saccense. C’è anche una donna di 60 anni.

Ai due pazienti in Rianimazione, si aggiunge una ulteriore persona positiva al Coronavirus ricoverata all’ospedale di Sciacca, una 94enne giunta nei giorni scorsi. Il numero di contagiati in città è di 30. E’ c’è stato anche un deceduto.