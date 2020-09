Ecobonus: incontro con il Movimento 5 Stelle per approfondire l’efficientamento energetico a tutela dell’ambiente.

“Le modalità e requisiti per usufruire della detrazione Ecobonus 100% contenuta è il tema al centro dell’incontro promosso dal Movimento Cinque Stelle che si terrà il 25 settembre, alle ore 17,30, presso il Bar Portapò di Agrigento: il governo darà ai cittadini la possibilità di usufruire di un Ecobonus del 110% per i lavori di casa permettendo, da un lato il miglioramento delle proprie strutture a costo zero e dall’altro la possibilità di dare lavoro immediato alle imprese” – così commenta Filippo Perconti, portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, componente della commissione attività produttive alla Camera dei Deputati.

“E’ un tema importante su cui i cittadini hanno bisogno di essere informati, ne parleremo insieme ai colleghi Michele Sodano, Luca Sut, Rino Marinello, Giovanni Di Caro e la candidata Sindaco Marcella Carlisi, per chiarire in maniera diffusa ed esaustiva tutti i punti del provvedimento.”

“L’incontro si svilupperà nel pieno rispetto della normativa anti Covid – spiega il parlamentare – con distanziamento sociale e utilizzo della mascherina; sarà l’opportunità per capire a fondo la natura del provvedimento, teso a sostenere cittadini e imprese in questo momento di difficoltà, producendo lavoro e supportando la tutela dell’ambiente e l’efficientamento energetico” – conclude Perconti.