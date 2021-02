Un albero per ogni agrigentino: ecco la proposta del IV comitato “Agrigento Sturzo”

Il IV comitato “Agrigento Sturzo” sostiene la manifestazione “Fridays for Future” per sensibilizzare le istituzioni ad agire attivamente contro i cambiamenti climatici . L’azione che è stata scelta è quella di piantare un albero. “Noi giovani, in primis -dice Giorgio Bongiorno del comitato – abbiamo il dovere di affrontare questi temi, proponiamo alla città un’idea semplice ma quasi “rivoluzionaria”: piantare un albero per ogni Agrigentino!

Possiamo farlo adesso, non inciderebbe sui nostri stili di vita e avrebbe costi irrisori rispetto a qualunque altra alternativa, ci appelliamo alla sensibilità del sindaco Franco Miccichè, certi che saprà ascoltarci. Dall’evidente disastro climatico ed ambientale a cui andiamo incontro- continua Giorgio Bongiorno – occorre prendere decisioni che ci permettano di porre rimedio il più velocemente possibile. Ci troviamo davanti alla più grande sfida che l’umanità abbia mai dovuto affrontare. L’anidride carbonica che si accumula nell’atmosfera è la principale responsabile dell’incremento dell’innalzamento della temperatura del pianeta. È necessario affiancare, a quei graduali processi di conversione ecologica, azioni che portino ad un rapido abbassamento dei livelli di anidride carbonica. Questi temi vengono ancora troppe volte sottovalutati, a causa di una generazione, quella che ci ha preceduto, incapace di comprendere la gravità del problema.”