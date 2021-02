Covid in Sicilia, i nuovi casi sono 574. Scende ancora il dato sui ricoveri

Una buona notizia ad una settimana che dovrebbe portare la Sicilia in zona gialla. Sempre più giù il dato sui contagi. E scende ancora il numero dei soggetti ospedalizzati. Nelle ultime 24 ore accertati 574 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 262 rispetto a ieri), su 24.633 tamponi processati. Le vittime sono state 25. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, domenica 7 febbraio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 213, Catania 153, Messina 98, Siracusa 55, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 10, Ragusa 10 ed Enna 4.

Sono 39.009 gli attuali positivi, di questi 1.198 (meno 30 rispetto a ieri) sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 178 ( più 1) in terapia intensiva, per complessivi 1.376 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 37.633 persone. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 141.554, i guariti 98.057 98.863 (più 806 ), mentre le vittime con le ultime 25 sono arrivate a 3.682.