Un albero al Giardino botanico per ricordare i sessanta anni di Amnesty

Un nuovo albero al Giardino botanico ricorderà i sessanta anni di Amnesty International. Grazie alla disponibilità del Commissario Straordinario Vincenzo Raffo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il 9 giugno alle ore 9:30 il gruppo 283 di Amnesty International celebrerà i 60 anni di lotte in difesa delle vittime di violazioni dei diritti umani piantando un albero di ulivo. All’iniziativa saranno presenti il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo, Sabina Castiglione responsabile agrigentina di Amnesty International insieme agli attivisti del gruppo 283. L’iniziativa, ad oltre un anno dalla sua chiusura a causa dell’emergenza Covid, segna la ripresa dell’attività al pubblico del Giardino Botanico, come stabilito nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario Vincenzo Raffo.

Nel corso dell’evento verrà apposta anche una targa celebrativa per ricordare l’impegno dell’organizzazione fondata da Peter Benenson nel 1961 e premio Nobel per la pace nel 1977, con lo scopo di liberare i cosiddetti “prigionieri di coscienza”, persone incarcerate solo per aver espresso le loro opinioni, esercitato il loro credo religioso, aver promosso i propri diritti. Un’iniziativa dal valore altamente simbolico, ha dichiarato il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo, per riaffermare i valori della pace e del rispetto dei diritti umani che cade in un momento particolarmente difficile e complesso per la nostra società.