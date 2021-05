Un agrigentino nell’ordine regionale dei Geoligi di Sicilia

Si è riunito a Palermo il nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. I neo consiglieri hanno votato il nuovo direttivo che guiderà i geologi siciliani per i prossimi 4 anni.

Il Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, per il quadriennio 2021 – 2025, sarà Mauro Corrao, riconosciuto e stimato geofisico catanese; la carica di Vicepresidente è stata assegnata a Davide Siragusano, mentre Segretario e Tesoriere del nuovo Consiglio saranno rispettivamente Marco Andolina e Paolo Di Mattia. In rappresentanza della Provincia di Agrigento è stato eletto Consigliere dell’Ordine Regionale , Salvatore Talmi, già presidente dell’A.Geo.Ag. – Associazione dei geologi della Provincia di Agrigento.

“Le ultime elezioni” – afferma il neo Presidente – “sono state una festa di democrazia, con una grandissima partecipazione al voto da parte dei colleghi siciliani, agevolati dalla nuova metodologia di voto telematico. Il risultato ottenuto ci carica di entusiasmo ma anche di tutte le aspettative che i colleghi hanno riposto in noi per il rilancio della categoria” – continua Corrao – “faremo di tutto per portare le istanze e le competenze dei geologi nei tavoli decisionali a livello regionale”.